Новый год встретят уже дома: кадры возвращения освобожденных из плена российских военнослужащих

Бойцы возвращаются на родину в канун праздника — 31 декабря.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало видео с военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Бойцы возвращаются на родину в канун Нового года — 31 декабря.

«Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в МО РФ.

Освобожденные военнослужащие получили мобильные телефоны, с которых они смогли позвонить родным. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военных доставят в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным также оказывается психологическая помощь, отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры телемоста между Казанью и тыловой зоной проведения специальной военной операции . Военнослужащие Центрального военного округа смогли увидеться с родственниками, обменяться новогодними поздравлениями и словами поддержки.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.