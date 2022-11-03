Правительство Нидерландов извинится за эпоху рабства

По данным RTL, власти выделят 200 миллионов евро фонду, который занимается реализацией проектов в сфере повышения осведомленности о прошлом, связанном с рабством.

© Фото: CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Правительство Нидерландов планирует принести извинения за эпоху рабовладельческого строя. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

Ожидается, что это произойдет в декабре. Как передает ТВ-канал, власти выделят 200 миллионов евро фонду, который занимается реализацией проектов в сфере повышения осведомленности о прошлом, связанном с рабством. Помимо этой суммы, еще 27 миллионов будет направлено на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Разговоры о том, что правительство страны принесет извинения за рабство, ходят уже давно. С подобными призывами выступал парламент страны. В июне этого года на торжественных мероприятиях в честь дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабмин Нидерландов воздержался от того, чтобы официально принести извинения.

По данным RTL, министры не стали публично этого делать, так как посчитали, что для этого было неподходящее время в связи с протестами, связанными с азотной политикой, которая направлена на сокращение выбросов и снижение покупательной способности граждан из-за ситуации на Украине.