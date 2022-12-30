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В Донецке во время обстрела погиб высокопоставленный следователь

Анна Касаткина
16:35 30.12.2022
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти сотрудника.
В Донецке во время обстрела погиб высокопоставленный следователь
© Фото: СК РФ
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Замруководителя контрольно-следственного отдела военного СУ СК РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб при обстреле в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела украинских националистов. В Донецке он принимал участие в расследовании военных преступлений киевского режима в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. У Рыбакова остались жена и двое малолетних детей.

«По факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Соболезнования по поводу гибели Рыбакова выразил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

Ранее в Донецке ранили бывшего главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он получил ранение в спину, осколок прошел в сантиметре от позвоночника.

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