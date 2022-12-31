«Меня поменяли!»: вернувшиеся из плена российские военные впервые позвонили родным

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В канун Нового года из украинского плена освободили 82 российских военнослужащих. Они сразу же получили мобильные телефоны с сим-картами, с которых смогли позвонить родным. Некоторые бойцы уже долгое время не общались с близкими.

«Алло! Ты меня слышишь? Меня поменяли!», - это первые слова, вернувшегося из плена российского военнослужащего.

Бойцы отметили, что их освобождение стало лучшим новогодним подарком. Они очень рады, что скоро смогут увидеть родных и близких. Многих на Родине ждут жены, дети и родители.

Напомним, вскоре военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным также оказывается психологическая помощь.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов