Как утверждается, бойцы подчиняются командованию Североатлантического альянса. Их главной задачей является найти и зачистить лица, которые оказывают «помощь России».

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Сводный отряд из сотрудников польских спецслужб и спецназа, надевших украинскую форму прибыл в город Марганец в Днепропетровской области для выявления жителей города, пишет РИА Новости, ссылаясь источник в российских силовых структурах.

Как утверждается, бойцы подчиняются командованию Североатлантического альянса. Их главной задачей является найти и зачистить лица, которые оказывают «помощь России».

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму», - сказал он агентству.

По его словам, источники в украинских вооруженных формированиях передали, что этот отряд не подчиняется Киеву, его передали в оперативное управление Организации Североатлантического договора.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что Польша планируется аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую области, а также часть Тернопольской области Украины. Глава СВР заявил, что в настоящий момент Варшава форсирует подготовку к такому виду агрессии.