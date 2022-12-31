Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей

Михаил Швыдкой работал с Эдуардом Артемьевым над оперой «Преступление и наказание».

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ в беседе со «Звездой» рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей. Швыдкой вместе с Артемьевым работали над оперой «Преступление и наказание».

«Эдуард Николаевич, которого крестили как Алексея, а мы его называли Алешей, Лешей, он был и остался одним из самых гениальных композиторов в России», — сказал он.

По словам Швыдкого, Артемьев удивительно чувствовал многосоставность русской души.

«Его музыка, как гениальные романы Достоевского, она вбирала всю русскую жизнь, такую от земли, от фольклора, почвы до небес, церковного хорала. Умение вобрать все русское многообразие жизни, русского человека — это отличало его всегда», — отметил он.

Лауреат многочисленных премий, композитор Эдуард Артемьев скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.