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Долина назвала композитора Артемьева человеком-легендой

Сергей Лебедев
19:28 29.12.2022
По словам народной артистки России, ушла целая эпоха.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Эдуарда Артемьева великим композитором. По ее словам, ушла целая эпоха.

«Человек-легенда, который писал необычайной редкой красоты музыку. Со своей философией, виденьем, подчерком. Это была очень глубокая, красивая, достойная музыка. Когда ты ее слушаешь, в душе возникают такие чувства, что хочется плакать, плакать и плакать», - сказала Долина.

По ее словам, Эдуард Артемьев прожил достойную и красивую жизнь. Его музыка вошла в «золотой фонд» отечественной культуры.

Напомним, сегодня стало известно, что знаменитый композитор Эдуард Артемьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называется.

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