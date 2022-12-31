Немцы раскритиковали новогоднее поздравление канцлера Шольца

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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали новогоднее обращение немецкого канцлера Олафа Шольца. Он пообещал поддерживать власти Украины и призвал жителей ФРГ экономно использовать электроэнергию.

В ответ читатели заявили, что не хотят расплачиваться за ошибки правительства, ограничивая себя. Люди негодуют из-за того, что немецкие власти создают больше проблем, чем решают.

«Граждане должны экономить энергию? Почему? Из-за некомпетентного правительства, которое своей неэффективной и контрпродуктивной политикой создает больше проблем, чем решает?» — поинтересовался читатель Ralph O.

Напомним, ранее пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, упомянувшего конфликт на Украине и российского президента Владимира Путина в своем новогоднем обращении к нации. По мнению британцев, власти игнорируют интересы собственной страны.

По их словам, недопустимо, чтобы деньги граждан тратились на «прокси-войну США с Россией». Также санкциями против Москвы разрушая экономику Великобритании.