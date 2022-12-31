Стало известно, когда похоронят Бенедикта XVI

Сообщается, что со 2 января тело бывшего папы римского будет помещено в базилике Святого Петра.

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В Ватикане озвучили дату похорон папы римского на покое Бенедикта XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер).

Reuters передает, что глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что похороны Бенедикта XVI назначены на 5 января.

Как уточняется, начало церемонии запланировано на 11:30 по московскому времени. Кроме того, сообщается, что со 2 января тело бывшего папы римского будет помещено в базилике Святого Петра - это делается, чтобы верующие могли проститься с ним.

Сегодня стало известно об уходе из жизни Бенедикта XVI, который покинул Святой престол почти десять лет назад вследствие возникших проблем со здоровьем.