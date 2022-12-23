«Ты втягиваешь нас в войну»: в Сети раскритиковали встречу Дуды и Зеленского
С критикой обрушились поляки на своего лидера Анджея Дуду в комментариях к его посту в Twitter о встрече с Зеленским. Президент Польши написал, что кроме новогодних поздравлений на встрече обсудили стратегическое сотрудничество в 2023 году. По словам поляков, президент может вовлечь их страну в войну.
«Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только для поздравления его самого, его семьи и Украины с Новым годом и Рождеством, но и для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем, 2023 году», - написал президент Польши в Twitter.
По мнению поляков, Анджей Дуда может втянуть их страну в войну.
«Анджей, ты втягиваешь нас в войну», - прокомментировал Dawid.
Kris Jurczenko не без иронии отметил, что «президент сделает для Украины все до последней копейки».
«Хорошо, что обошлись без подарка», - заметил Poprawna.
«Вспомнил про гранатомет?» - язвительно спросил Mariusz S.
Кто-то из пользователей даже добавил президента в бан.
«Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан», - написал ŻuraVinka.
Пользователи также отметили, что Польше лучше остаться в стороне от чужого конфликта.
«Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну», - прокомментировал Rattchen.
«Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве», - не остался в стороне от комментариев и пользователь JSmigowski.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обусловлен желанием заручиться поддержкой США перед зимней кампанией, которая будет сложной для Украины.