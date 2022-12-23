В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ты втягиваешь нас в войну»: в Сети раскритиковали встречу Дуды и Зеленского

Вероника Волосунова
10:22 23.12.2022
Поляки с негодованием отнеслись к словам президента об обсуждении планов сотрудничества с Киевом в 2023 году.
«Ты втягиваешь нас в войну»: в Сети раскритиковали встречу Дуды и Зеленского
© Фото: Ukraine Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

С критикой обрушились поляки на своего лидера Анджея Дуду в комментариях к его посту в Twitter о встрече с Зеленским. Президент Польши написал, что кроме новогодних поздравлений на встрече обсудили стратегическое сотрудничество в 2023 году. По словам поляков, президент может вовлечь их страну в войну.

«Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только для поздравления его самого, его семьи и Украины с Новым годом и Рождеством, но и для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем, 2023 году», - написал президент Польши в Twitter.

По мнению поляков, Анджей Дуда может втянуть их страну в войну.

«Анджей, ты втягиваешь нас в войну», - прокомментировал Dawid.

Kris Jurczenko не без иронии отметил, что «президент сделает для Украины все до последней копейки».

«Хорошо, что обошлись без подарка», - заметил Poprawna.

«Вспомнил про гранатомет?» - язвительно спросил Mariusz S.

Кто-то из пользователей даже добавил президента в бан.

«Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан», - написал  ŻuraVinka.

Пользователи также отметили, что Польше лучше остаться в стороне от чужого конфликта.

«Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну», - прокомментировал Rattchen.

«Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве», - не остался в стороне от комментариев и пользователь JSmigowski.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обусловлен желанием заручиться поддержкой США перед зимней кампанией, которая будет сложной для Украины. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:26 В стране и мире
Кравцов рассказал, какие события войдут в новый учебник истории
09:37 В стране и мире
Новак: без энергоресурсов РФ будет сложно обеспечить экономическое развитие в мире
09:01 В стране и мире
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
05:01 Армия
Видео
Развертывание, удар, отход, перезарядка: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.