«Ты втягиваешь нас в войну»: в Сети раскритиковали встречу Дуды и Зеленского

Поляки с негодованием отнеслись к словам президента об обсуждении планов сотрудничества с Киевом в 2023 году.

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С критикой обрушились поляки на своего лидера Анджея Дуду в комментариях к его посту в Twitter о встрече с Зеленским. Президент Польши написал, что кроме новогодних поздравлений на встрече обсудили стратегическое сотрудничество в 2023 году. По словам поляков, президент может вовлечь их страну в войну.

«Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только для поздравления его самого, его семьи и Украины с Новым годом и Рождеством, но и для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем, 2023 году», - написал президент Польши в Twitter.

По мнению поляков, Анджей Дуда может втянуть их страну в войну.

«Анджей, ты втягиваешь нас в войну», - прокомментировал Dawid.

Kris Jurczenko не без иронии отметил, что «президент сделает для Украины все до последней копейки».

«Хорошо, что обошлись без подарка», - заметил Poprawna. «Вспомнил про гранатомет?» - язвительно спросил Mariusz S.

Кто-то из пользователей даже добавил президента в бан.

«Для душевного спокойствия, а также для того, чтобы почувствовать праздничное чудо, ты попадаешь в постоянный бан», - написал ŻuraVinka.

Пользователи также отметили, что Польше лучше остаться в стороне от чужого конфликта.

«Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну», - прокомментировал Rattchen. «Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве», - не остался в стороне от комментариев и пользователь JSmigowski.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обусловлен желанием заручиться поддержкой США перед зимней кампанией, которая будет сложной для Украины.