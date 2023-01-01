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Путин рассказал о волшебстве, поздравляя россиян с Новым годом

Сергей Лебедев
00:01 01.01.2023
Кроме того, президент отметил, что россияне, встречая Новый год, стремятся порадовать своих близких. Особенно приятно видеть восторг в их глазах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Президент Владимир Путин выступил с традиционных новогодним обращением к россиянам. В ходе него глава государства отметили значимость наступившего праздника. По его словам, он обладает волшебным даром.

«В любые времена, даже в очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником и обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что россияне, встречая Новый год, стремятся порадовать своих близких. Особенно приятно видеть восторг в их глазах.

Напомним, новогоднее обращение главы государства было записано в штабе Южного военного округа.

Там же Владимир Путин вручил государственные наград отличившимся в СВО военнослужащим.

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