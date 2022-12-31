МО РФ: осенний призыв 2022 года в России завершен

Как уточнили в военном ведомстве, в общей сложности были призваны 120 тысяч человек.

© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Осенний призыв в этом году в стране завершился. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в общей сложности были призваны 120 тысяч человек.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года №691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек», - сообщили в МО РФ.

В Минобороны добавили, что большую часть призывников зачислили в учебные соединения и воинские части, в которых до пяти месяцев военнослужащие научаться пользоваться техникой и получат военно-учетную специальность.

Было подчеркнуло, что граждане, призванные на военную службу, к участию в СВО привлекаться не будет.

Напомним, что в этом году осенний призыв на срочную службу в ВС РФ стартовал в стране 1 ноября.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.