МО РФ: осенний призыв 2022 года в России завершен
Осенний призыв в этом году в стране завершился. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, в общей сложности были призваны 120 тысяч человек.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года №691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек», - сообщили в МО РФ.
В Минобороны добавили, что большую часть призывников зачислили в учебные соединения и воинские части, в которых до пяти месяцев военнослужащие научаться пользоваться техникой и получат военно-учетную специальность.
Было подчеркнуло, что граждане, призванные на военную службу, к участию в СВО привлекаться не будет.
Напомним, что в этом году осенний призыв на срочную службу в ВС РФ стартовал в стране 1 ноября.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.