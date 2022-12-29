Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа

Закон разработан правительством по поручению президента от 27 мая 2022 года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения государственного оборонного заказа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан правительством по поручению Путина от 27 мая 2022 года.

Согласно документу, из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества выводятся отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, всех видов ракетного топлива, а также спецтехники и запчастей к ней, специальных материалов и оборудования для их производства, спецснаряжения. Регулировать эти отношения будут другие федеральные законы и нормативные правовые акты.

Предполагается, что таким образом упростится порядок передачи вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники, другой продукции военного назначения от федеральных органов власти организациям, выполняющим гособоронзаказ, создающим новые виды продукции военного назначения, а также осуществляющих ее утилизацию и так далее.

Ранее Путин подписал указ о специальной квоте на обучение в вузах героев специальной военной операции и некоторых категорий детей военных.