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Лариса Долина и Жасмин спели на одной сцене с детьми из Донбасса

Анна Назайкина
15:02 31.12.2022
Девочки из ДНР вышли на одну сцену со знаменитыми артистками и спели с ними хиты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и заслуженная артистка РФ Жасмин исполнили мечту детей из Донбасса и спели с ними на одной сцене в эфире «Звезды».

Долина выступила вместе с Дарьей Дороховой из Макеевки. Девочка надеялась, что 2022-й принесет ей удачу. Но обстрелы Донецка и Макеевки не прекращались. Ее мама даже собрала «тревожный чемоданчик». А Даша только надеялась, чтобы он не пригодится.

В начале лета, под вечер, во дворе собралось много детей. Качались на качелях. Возились в песочнице. Вдруг стало очень громко. Сосед закричал: «Все в подъезд!». Снаряд прилетел на огород соседней дачи и не разорвался.

Даша говорит, что это было худшее лето в ее жизни. Одна она на улицу не ходит. У всех живы воспоминания о погибших прямо на детской площадке ребятишках. Даже музыкой стало заниматься сложнее. Ее преподаватель по фортепьяно ушел на фронт.

Жасмин спела с Анастасией Щеголевой из Донецка. Ей 16 , а жизнь уже не раз испытывала на прочность. Настю и ее брата воспитывал папа. В 2018 году его не стало. Дети остались круглыми сиротами и попали в интернат. Настя не любит вспоминать, как год назад под обстрелами началась эвакуация.

Воспитатели говорили, что брать с собой из вещей, куда бежать. Теперь девочка живет в приемной семье в России. У нее семь братьев и сестер. Исполнилась и давняя мечта Насти - котенок! Песня, которую она выбрала, без преувеличения, знает вся страна. А фильм, в котором она звучит, очень любил смотреть папа.

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