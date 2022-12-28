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«Как бомжи в окопах»: пленный рассказал о проблемах с ротацией и питанием в ВФУ

12:24 28.12.2022
Сергей Мищан отметил, что в российском плену его покормили и дали горячий чай.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В вооруженных формированиях Украины плохо организована ротация, еды и воды не хватает, нет возможности побриться, признался украинский пленный Сергей Мищан. По его словам, бойцы в окопах чувствуют себя бомжами. Видео рассказа Сергея публикует Министерство обороны РФ.

«Говорим, поменяйте, мы тут, оказывается, с пятого числа, и всего раз побриться в село в Тернах нас на два дня отвезли. Потом обещали опять ротацию, и как бомжи в окопе. Придем, воды наберем, еды наберем, и опять, проходим два километра - и в свои посадки. Сухпайков было мало, они некачественные», - сообщил пленный.

Сергей рассказал о серьезных потерях украинской стороны в личном составе на линии соприкосновения. Он признался, что каждый день гибли сотни людей. Пленный добавил, что он и его боевые товарищи не смогли защититься с помощью блиндажей, их окружили российские военные. Украинцы вынуждены были сложить оружие и сдаться в плен.

Сергей оценил уважительное отношение со стороны российских военных, поскольку они дали пленным еду и напоили их горячим чаем. Также молодой человек призвал украинцев думать головой, не идти на передовую, чтобы не погибнуть.

Другой взятый в плен украинский боевик Владимир Олежко рассказал о беспорядке, царившем в его подразделении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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