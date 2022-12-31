Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа

В штабе президент также награди военнослужащих и записал новогоднее обращение.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России выпил шампанского с военнослужащими в штабе Южного военного округа. В преддверии Нового года президент посетил штаб, чтобы пообщаться с командованием и наградить отличившихся военных.

«С наступающим Новым годом и, на счет три, троекратное, как положено в нашей среде, ура. Три!» — обратился Путин к военнослужащим с бокалом шампанского в руке.

Во время посещения штаба Путин также наградил командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина Орденом Святого Георгия 3-й степени и записал новогоднее обращение к россиянам.