В стране и мире В нескольких областях Украины и Киеве прогремели взрывы Анна Касаткина По всей территории страны объявлена воздушная тревога. © Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах столице Украины. «В Киеве звучат взрывы! Оставайтесь в укрытии», — написал он в своем Telegram-канале. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской, Тернопольской, Житомирской, Харьковской, Винницкой областях, в Николаеве и Хмельницком. Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. Кроме того, бойцам ВС РФ удалось уничтожить до пятидесяти боевиков, три БМП, две боевые бронемашины и пять пикапов противника. Экспертное мнение и аналитика