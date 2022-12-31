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В нескольких областях Украины и Киеве прогремели взрывы

Анна Касаткина
15:55 31.12.2022
По всей территории страны объявлена воздушная тревога.
В нескольких областях Украины и Киеве прогремели взрывы
© Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах столице Украины.

«В Киеве звучат взрывы! Оставайтесь в укрытии», — написал он в своем Telegram-канале.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской, Тернопольской, Житомирской, Харьковской, Винницкой областях, в Николаеве и Хмельницком.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. Кроме того, бойцам ВС РФ удалось уничтожить до пятидесяти боевиков, три БМП, две боевые бронемашины и пять пикапов противника.

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