Число госпитализаций с COVID-19 в РФ сократилось более чем на треть за сутки

За сутки в России было госпитализировано 6211 человек с заражением коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что этот показатель на 37,3% меньше чем накануне.

Отмечается, что из больниц за сутки выписались 23 045 человек.

Ранее в Департаменте общественного здравоохранения города Чикаго отметили, что отличительным симптомом, по которому можно определить заражение омикрон-штаммом коронавируса, является боль в горле. Как отметила комиссар ведомства Эллисон Арвади, в настоящее время это является наиболее частой жалобой, после которой можно предполагать положительный результат тестирования на COVID-19.