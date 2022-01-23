Число госпитализаций с COVID-19 в РФ сократилось более чем на треть за сутки
По данным оперштаба, было госпитализировано 6211 человек с заражением коронавирусом.
© Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, РИА Новости
За сутки в России было госпитализировано 6211 человек с заражением коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что этот показатель на 37,3% меньше чем накануне.
Отмечается, что из больниц за сутки выписались 23 045 человек.
Ранее в Департаменте общественного здравоохранения города Чикаго отметили, что отличительным симптомом, по которому можно определить заражение омикрон-штаммом коронавируса, является боль в горле. Как отметила комиссар ведомства Эллисон Арвади, в настоящее время это является наиболее частой жалобой, после которой можно предполагать положительный результат тестирования на COVID-19.