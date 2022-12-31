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Путин в штабе ЮВО вручил звезду Героя России ефрейтору Матвееву

Анна Назайкина
15:24 31.12.2022
Награду получил механик-водитель, уточнили в Кремле.
Путин в штабе ЮВО вручил звезду Героя России ефрейтору Матвееву
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в штабе ЮВО вручил звезду Героя России ефрейтору Тимофею Матвееву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент вручил звезду Герою Российской Федерации гвардии ефрейтору Матвееву Тимофею Александровичу», - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что глава государства вручил награду механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-ой десантно-штурмовой дивизии.

Сегодня стало известно, что Путин утром посетил штаб Южного военного округа, где пообщался с командующими. Кроме того, российский лидер вручил боевые знамена новым воинским формированиям.

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