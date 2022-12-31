Путин в штабе ЮВО вручил звезду Героя России ефрейтору Матвееву
Награду получил механик-водитель, уточнили в Кремле.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в штабе ЮВО вручил звезду Героя России ефрейтору Тимофею Матвееву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент вручил звезду Герою Российской Федерации гвардии ефрейтору Матвееву Тимофею Александровичу», - сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что глава государства вручил награду механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-ой десантно-штурмовой дивизии.
Сегодня стало известно, что Путин утром посетил штаб Южного военного округа, где пообщался с командующими. Кроме того, российский лидер вручил боевые знамена новым воинским формированиям.