Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями

В эту по-настоящему волшебную ночь прозвучат такие хиты, как «Маленькая страна», «Темная ночь», «Белый снег», «Гардемарины», «Трутся об ось медведи», «Конь».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Телеканал «Звезда» исполняет мечты детей Донбасса спеть со звездами. В новогоднюю ночь смелые ребята выйдут на одну сцену со знаменитыми артистами и споют с ними хиты.

Олег Газманов, Лариса Долина, Жасмин, Николай Расторгуев, Наташа Королева, Зара, Александр Маршал и другие позволят детям из новых регионов РФ почувствовать себя настоящими звездами, но для ребят это будет большой новогодний сюрприз.

В эту по-настоящему волшебную ночь прозвучат такие хиты, как «Маленькая страна», «Темная ночь», «Белый снег», «Гардемарины», «Трутся об ось медведи», «Конь».

Как мечта ребят блеснуть не сцене будет становиться реальностью в Новый год, смотрите 31 декабря в эфире «Звезды».