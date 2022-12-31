В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство изменило порядок признания иностранных дипломов

Семен Лавров
01:53 31.12.2022
Постановление, предусматривающее упрощенное признание иностранных дипломов, действовало до 31 декабря 2022 года.
Правительство изменило порядок признания иностранных дипломов
© Фото: Artem Sobolev, news.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Срок действия постановления об упрощенном признании дипломов о высшем образовании, полученных в недружественных странах, истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает публикация на официальном правовом портале России.

Данное решение было принято 6 апреля 2022 года. Согласно нему, дипломы граждан России, полученные в недружественных странах, признавались действительными в упрощенном порядке. А именно без необходимости направлять соответствующий запрос в государство, выдавшее документ.

Кроме этого, в нем прописывался порядок признания дипломов граждан Украины. С 6 апреля по 31 декабря 2022 года им не надо было предоставлять оригинал документа и приложение к нему, а дипломы полученные в этой стране должны были быть признаны в течение восьми дней.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 г.», - написано в тексте документа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял постановление о переобучении граждан, согласно которому бесплатно получить профессиональное образование смогут различные категории граждан. Среди них безработные, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.