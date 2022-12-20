Мишустин подписал постановление о бесплатном переобучении россиян в 2023-2024 годах

В 2023 году не менее 138 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование, отметили в правительстве.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин принял постановление о бесплатном переобучении граждан в рамках мер поддержки рынка труда в 2023 и 2024 годах. Отмечается, что программа будет реализовываться в рамках федерального проекта «Содействие занятости» по наиболее востребованным профессиям.

«В 2023 и 2024 годах пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут в том числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины», - говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине также отметили, что в следующем году не менее 138 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. При этом в 2024 году показатель достигнет минимум 104 тысяч человек. На возмещение затрат образовательных учреждений в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 8,2 миллиарда рублей, а в 2024 году - более 6,2 миллиарда.