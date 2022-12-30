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Путин разрешил иностранным покупателям гасить задолженность за газ в валюте

22:52 30.12.2022
Подписанный сегодня указ также прописывает процедуру расчета между поставщиком и покупателем.
Путин разрешил иностранным покупателям гасить задолженность за газ в валюте
© Фото: The Kremlin Moscow, Globallookpress
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Российский президент Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки природного газа. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Документ также прописывает процедуру расчета между поставщиком и покупателем. В нем также отмечается, что погашение задолженности не является основанием для возобновления поставок при несоблюдении порядка, установленного указом.

Документ вступил в силу 30 декабря. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в минувший вторник Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Запрещаются поставки иностранным юридическим и физически лицам при условии, что в контрактах прописано ограничение.

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