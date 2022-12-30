Много и эффективно: как «Мста-Б» разбивает позиции боевиков под Артемовском

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Киев, который не может сдержать наступление российских войск под Артемовском и Соледаром, отправляет туда дополнительные отряды иностранных наемников. Однако это не помогает остановить прорыв обороны националистов. Боевики несут серьезные потери. Это уже официально признали чиновники на Банковой улице.

Российская артиллерия ежедневно бьет по позициям врага. Огонь корректируется с БПЛА. Бьют по скоплению живой силы и техники. Координаты целей дают и штурмовые отряды, находящиеся у самой линии боевого соприкосновения. Разведчики сообщают какие конкретно цели были поражены.

Любое передвижение боевиков фиксируется и тут же наносится удар. Найти укрытие от тяжелых снарядов МСТА-Б врагу практически нереально. Артиллеристы ВДВ выпускают в день около ста снарядов.

«Интенсивность работы неплохая. Работаем много и эффективно. Снаряды никогда не лежат без дела», - говорят артиллеристы.

Националисты пытаются «достать» российские позиции, но получается плохо. Однако на случай ответного удара выкопано специальное убежище. Также замаскирован от вражеских беспилотников боекомплект.

Десантники говорят, что в этом районе неоднократно выявляли вражеских корректировщиков, которые пытались вскрыть координаты гаубиц. Бойцы круглосуточно следят за тем, чтобы к их позициям не смогли подобраться диверсанты. Ночью ведут наблюдение в тепловизоры.

Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы расчетов станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 и 120-мм минометов 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Минометными ударами уничтожаются огневые точки и позиции боевиков, а также легкобронированная техника. Также расчеты ведут борьбу со снайперами.