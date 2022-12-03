Эксперт назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
Жильцы многоквартирных домов имеют право оказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах», - передает агентство «Прайм» слова Финогеновой.
При этом от большинства услуг управляющих компаний отказаться нельзя. Обязательно платить нужно за воду, газ, свет, отопление, ремонт лифта, уборку в подъездах, содержание и ремонт общего имущества.
Напомним, в России с 1 декабря выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. В текущем году это уже вторая индексация. Следующее изменение тарифов запланировано на июль 2024 года.