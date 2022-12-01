В России на 9% выросли тарифы на услуги ЖКХ

В текущем году это уже вторая индексация.

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В России с 1 декабря выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. В текущем году это уже вторая индексация. Следующее изменение тарифов запланировано на июль 2024 года.

Предельные уровни стоимости услуг увеличены на 9%. Проиндексированы тарифы на предоставление газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Предполагается, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. Такие данные привели в Министерстве экономического развития России.

Ранее приводилась информация о том, как изменятся тарифы ЖКХ с новыми правилами поверки счетчиков. Вступивший в силу с 1 ноября новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.