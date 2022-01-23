Народная милиция ЛНР сообщила о похищении военнослуащего силами ВСУ

Бойцы ВСУ похитили военнослужащего Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель организации Иван Филипоненко.

«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

Он также отметил, что военнослужащий до похищения передал сообщение по радио о подозрительной активности в лесополосе и отправился на проверку не дожидаясь подкреплений.

В декабре еще одного сотрудника Народной милиции самопровозглашенной ЛНР похитили возле линии соприкосновения в Донбассе, после чего увезли в неизвестном направлении. На месте, где находился силовик в момент происшествия, были обнаружены следы борьбы и крови, что указывает на применение в отношении него силы.