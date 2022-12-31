По мнению сенатора Андрея Клишаса, Минские соглашения были нужны только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов.

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Все заверения европейских политиков о важности Минских соглашений были ложью. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Недавно она призналась, что все соглашения существовали только для того, чтобы дать Украине время стать сильнее.

«Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все, что нужно знать о "европейских ценностях"», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

То, что признание Меркель не было случайным накануне подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Он подтвердил заявление экс-канцлера, сказав, что Минские соглашения послужили усилению киевского режима и его армии.

К слову, в Кремле слова Ангелы Меркель без внимания не оставили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что у Москвы теперь нет причин доверять подписям европейских политиков.