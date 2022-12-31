В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клишас назвал откровения Меркель о Минских соглашениях «подготовкой большой войны»

Ян Брацкий
13:36 31.12.2022
По мнению сенатора Андрея Клишаса, Минские соглашения были нужны только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов.
Клишас назвал откровения Меркель о Минских соглашениях «подготовкой большой войны»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Все заверения европейских политиков о важности Минских соглашений были ложью. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Недавно она призналась, что все соглашения существовали только для того, чтобы дать Украине время стать сильнее.

«Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все, что нужно знать о "европейских ценностях"», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

То, что признание Меркель не было случайным накануне подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Он подтвердил заявление экс-канцлера, сказав, что Минские соглашения послужили усилению киевского режима и его армии.

К слову, в Кремле слова Ангелы Меркель без внимания не оставили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что у Москвы теперь нет причин доверять подписям европейских политиков.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.