Друг композитора Артемьева рассказал о его состоянии перед смертью
Заслуженный деятель искусств РФ, первый заместитель председателя Совета Союза композиторов России Александр Клевицкий в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об Эдуарде Артемьеве.
По его словам, в последнее время у композитора были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, он болел коронавирусом.
«Мы с ним очень большие друзья, он мой старший друг... Он, правда, очень сейчас был болен, у него были большие заболевания. По-моему, он чуть ли не ковид еще подхватил», - сказал Клевицкий.
Ранее телеканал НТВ сообщил, что знаменитый композитор Эдуард Артемьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называлась.
Впоследствии сын Артемьева Артемий подтвердил эту информацию ТАСС. Один из режиссеров, работавших вместе с композитором, на условиях анонимности заявил «Звезде», что Артемьев скончался.