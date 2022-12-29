Друг композитора Артемьева рассказал о его состоянии перед смертью

Ранее в СМИ появились сообщения, что знаменитый композитор ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называлась.

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Заслуженный деятель искусств РФ, первый заместитель председателя Совета Союза композиторов России Александр Клевицкий в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об Эдуарде Артемьеве.

По его словам, в последнее время у композитора были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, он болел коронавирусом.

«Мы с ним очень большие друзья, он мой старший друг... Он, правда, очень сейчас был болен, у него были большие заболевания. По-моему, он чуть ли не ковид еще подхватил», - сказал Клевицкий.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что знаменитый композитор Эдуард Артемьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называлась.

Впоследствии сын Артемьева Артемий подтвердил эту информацию ТАСС. Один из режиссеров, работавших вместе с композитором, на условиях анонимности заявил «Звезде», что Артемьев скончался.