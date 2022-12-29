В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Друг композитора Артемьева рассказал о его состоянии перед смертью

Анна Назайкина
17:39 29.12.2022
Ранее в СМИ появились сообщения, что знаменитый композитор ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называлась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Заслуженный деятель искусств РФ, первый заместитель председателя Совета Союза композиторов России Александр Клевицкий в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об Эдуарде Артемьеве.

По его словам, в последнее время у композитора были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, он болел коронавирусом.

«Мы с ним очень большие друзья, он мой старший друг... Он, правда, очень сейчас был болен, у него были большие заболевания. По-моему, он чуть ли не ковид еще подхватил», - сказал Клевицкий.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что знаменитый композитор Эдуард Артемьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называлась.

Впоследствии сын Артемьева Артемий подтвердил эту информацию ТАСС. Один из режиссеров, работавших вместе с композитором, на условиях анонимности заявил «Звезде», что Артемьев скончался.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.