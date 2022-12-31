Шойгу: всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени

Глава оборонного ведомства отметил, что встречать праздники приходится в сложной военно-политической обстановке.

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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающими новогодними праздниками и отметил, что в уходящем году всем выпали серьезные испытания.

Глава оборонного ведомства отметил, что Новый год приходится встречать в сложной военно-политической обстановке.

«В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», - добавил Министр обороны РФ.

Шойгу пожелал военнослужащим ВС РФ богатырского здоровья, твердости духа и надежных боевых товарищей, отметив, что наша победа, как и Новый год - неотвратима.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов