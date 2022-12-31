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Промахнувшийся по мячу для гольфа Байден попал в объективы камер

Анна Назайкина
10:55 31.12.2022
Отмечается, что за неполных два года президентства глава государства отдыхал уже 280 дней.
Промахнувшийся по мячу для гольфа Байден попал в объективы камер
© Фото: Maxwell Photography, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, отдыхающий на Виргинских островах, попал в объективы камер.

На видео американский лидер пытается попасть по мячу для гольфа, со второй попытки ему это удается.

Как отмечается в Twitter-аккаунте RNC Research, за неполных два года президентства глава государства отдыхал уже 280 дней.

Ранее Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос журналистов о выборах, которые пройдут в США в 2024 году.

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