Промахнувшийся по мячу для гольфа Байден попал в объективы камер

Отмечается, что за неполных два года президентства глава государства отдыхал уже 280 дней.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, отдыхающий на Виргинских островах, попал в объективы камер.

На видео американский лидер пытается попасть по мячу для гольфа, со второй попытки ему это удается.

Как отмечается в Twitter-аккаунте RNC Research, за неполных два года президентства глава государства отдыхал уже 280 дней.

Ранее Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос журналистов о выборах, которые пройдут в США в 2024 году.