СМИ: в Буркина-Фасо происходят вооруженные столкновения
Сообщается, что из-за протестов в стране заблокировали Facebook.
© Видео: Twitter, @IssaBaouaga © Фото: FatihDe80666455, twitter
В столице Буркина-Фасо Уагадугу произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщается сайт AfricaNews. По его данным, правоохранители применили против демонстрантов газ. Также сообщается о блокировке в стране Facebook из-за протестов.
На кадрах, опубликованных в Twitter, можно услышать хлопки - предположительно это звуки выстрелов.
Ранее в стране одиннадцать военнослужащих пострадали в результате вооруженного нападения в провинции Суру. Сообщается, что военным удалось нейтрализовать 29 нападавших.