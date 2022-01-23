СМИ: в Буркина-Фасо происходят вооруженные столкновения

В столице Буркина-Фасо Уагадугу произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщается сайт AfricaNews. По его данным, правоохранители применили против демонстрантов газ. Также сообщается о блокировке в стране Facebook из-за протестов.

На кадрах, опубликованных в Twitter, можно услышать хлопки - предположительно это звуки выстрелов.

Ранее в стране одиннадцать военнослужащих пострадали в результате вооруженного нападения в провинции Суру. Сообщается, что военным удалось нейтрализовать 29 нападавших.