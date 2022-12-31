В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В акватории Черного моря произошло землетрясение

Ян Брацкий
11:31 31.12.2022
Жертв и разрушений нет, сообщили в Геофизической службе Анапы.
В акватории Черного моря произошло землетрясение
© Фото: George Zakharchuk, Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров в акватории Черного моря.

«По информации Геофизической службы станции Анапы в 08.00 мск субботы произошло сейсмособытие. Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что дрожь земли ощущали жители Новороссийска и станицы Раевской. Толчки магнитудой 4 балла зафиксировали сейсмологические станции Анапы.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине семи километров.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.