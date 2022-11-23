Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.

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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04:08 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине семи километров.

По данным турецких властей, жертв в результате землетрясения нет.