В стране и мире Бойцы НМ ЛНР обнаружили схрон украинских националистов, готовящих теракты Ян Брацкий В тайнике хранилось крупнокалиберное огнестрельное оружие, гранаты и большое количество боеприпасов. © Видео: Марочко Live, Telegram © Фото: marochkolive, Telegram Читайте нас на: Народная милиция ЛНР раскрыла планы украинских спецслужб по совершению терактов на территории Донбасса. Оперативники нашли схрон с оружием националистов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В тайнике обнаружены: ПТУР, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, РШГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1, свыше 30 запалов УЗРГМ, более 100 тыс. патронов разного калибра», - сообщил Марочко в своем Telegram-аккаунте. В минувшую пятницу в населенном пункте Светличное ЛНР были найдены еще два схрона украинских националистов с оружием и боеприпасами. Обнаруженные мины, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды были уничтожены на месте. © marochkolive, Telegram Экспертное мнение и аналитика