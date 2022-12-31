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Бойцы НМ ЛНР обнаружили схрон украинских националистов, готовящих теракты

Ян Брацкий
10:21 31.12.2022
В тайнике хранилось крупнокалиберное огнестрельное оружие, гранаты и большое количество боеприпасов.
© Видео: Марочко Live, Telegram © Фото: marochkolive, Telegram
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Народная милиция ЛНР раскрыла планы украинских спецслужб по совершению терактов на территории Донбасса. Оперативники нашли схрон с оружием националистов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В тайнике обнаружены: ПТУР, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, РШГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1, свыше 30 запалов УЗРГМ, более 100 тыс. патронов разного калибра», - сообщил Марочко в своем Telegram-аккаунте.

В минувшую пятницу в населенном пункте Светличное ЛНР были найдены еще два схрона украинских националистов с оружием и боеприпасами. Обнаруженные мины, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды были уничтожены на месте.

© marochkolive, Telegram
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