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Диетолог напомнила правила употребления алкоголя на Новый год

Семен Лавров
03:41 28.12.2022
Рекомендуется воздержаться от алкогольных коктейлей и газированных напитков в пользу сухого вина.
Диетолог напомнила правила употребления алкоголя на Новый год
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress
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В новогоднюю ночь лучше отказаться от алкогольных коктейлей и газированных напитков. Относительно безопасной дозой спиртного считается пара бокалов сухого вина. Об этом рассказала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Бокалов белого сухого вина считается относительно безопасной для нашего здоровья», - цитируют ее РИА Новости.

По ее словам, слабый вред для здоровья, который наносит сухое вино, обусловлен низкой калорийностью продукта. Также имеет значение относительно невысокий процент содержания этилового спирта в напитке.

Из-за того, что газированные спиртные напитки причиняют повышенный вред организму, диетолог рекомендовала воздержаться от шампанского или ограничится всего одним бокалом. Чтобы снизить ущерб для здоровья, перед употреблением можно подождать пока напиток «выдохнется».

Она также предупредила о недопустимости смешивания спиртных напитков друг с другом. В крайнем случае, отметила Залетов, смешивать можно только равный между собой по содержанию этилового спирта алкоголь.

В преддверии Нового года в России проходит большое количество праздничных мероприятий. В том числе отмечать наступление нового года будут военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции. Вечером 31 декабря телеканал «Звезда» начнет трансляцию концерта «Место встречи», который пройдет в Колонном зале Дома правительства в Луганске.

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