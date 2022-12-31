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Указ о единовременной выплате заключившим контракт срочникам распространили на Росгвардию

Максим Крюков
00:18 31.12.2022
Согласно изменениям в указ президента от 2 ноября, данная мера поддержки действует также на военнослужащих, проходивших службу по призыву в Росгвардии и заключивших контракт после объявления частичной мобилизации.
Указ о единовременной выплате заключившим контракт срочникам распространили на Росгвардию
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Действие указа о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для мобилизованных и военнослужащих срочной службы, которые заключили контракт в период специальной военной операции, распространено на Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардию). Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.», - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом внесены изменения в указ главы государства от 2 ноября 2022 года о единовременной денежной выплате российским военным. Согласно тому документу, выплата назначалась мобилизованным, а также срочникам и иным лицам, которые приняли решение подписать контракт на прохождение военной службы в ВС РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября.

Теперь данная мера поддержки действует также на военнослужащих, проходивших службу по призыву в Росгвардии и заключивших контракт после 21 сентября.

Ранее российский лидер освободил участников специальной военной операции от предоставления сведений о доходах и расходах. Это следует из текста подписанного президентом указа, который опубликован на портале правовой информации.

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