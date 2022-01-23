Россияне потратили около 50 тысяч рублей на поездки в новогодние праздники

По данным социального опроса, большинство жителей России, которые совершал поездку в период новогодних праздников, в среднем потратили на это от 25 тыс. до 50 тыс. рублей (34,5%).

Как сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для путешествий OneTwoTrip, количество людей, заплативших от 50 тыс. до 100 тыс. рублей составил 23,8%. 18% составляет число людей с бюджетом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а свыше 200 тыс. - у 4,7%.

Отмечается, что 40% россиян уезжали на неделю, 17,3% на пять дней, а 14% только на два дня. Более чем на 10 суток отдыхать ездили 3,5% респондентов, а на срок восемь и десять дней выбрались 10,4% опрошенных.

Из них 68% опрошенных путешествовали по стране, 32% были за границей.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг городов, в которых по итогам 2021 года качество жизни признано самым высоким.