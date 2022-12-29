Агент СБУ рассказал, как отправлял видео передвижения колонн российской техники

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Агент СБУ на допросе рассказал, как передавал Киеву информацию о передвижениях российских военнослужащих.

«Мне позвонил, представился сотрудником СБУ и спросил об общей ситуации в городе. Я ему обрисовал, в большей части его интересовало местонахождение военных объектов», - сказал он.

Кроме того, мужчина добавил, что в этот же период ему звонили другие сотрудники украинских спецслужб, их также интересовала информация о координатах - проходит ли в том или ином месте колонна российской техники.

«Передавал только то, что слышал. Видео с камеры наружного наблюдения, видимо, одной из заправок, которая за городом на трассе, в которой видно передвижение военной техники», - уточнил мужчина.

Ранее гражданина Украины задержали в Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности России. В настоящий момент он находится под арестом. Против агента было возбуждено уголовное дело о шпионаже.