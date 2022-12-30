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Большинство россиян назвали полет в космос главным достижением СССР

Ян Брацкий
09:50 30.12.2022
Согласно опросу ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 55% опрошенных россиян.
Большинство россиян назвали полет в космос главным достижением СССР
© Фото: РИА Новости
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Самым главным достижением советского периода стало освоение космического пространства: первый полет человека на околоземную орбиту и вывод на нее искусственного спутника. Таковы данные опроса ВЦИОМ, который провели специально ко дню образования Советского Союза. Из числа других достижений опрошенные назвали победу в Великой Отечественной войне, развитие науки и техники, промышленности и технологий, а также атомной энергетики, пишет RT.

Ранее ВЦИОМ подсчитал количество россиян, которые поддержали установку новогодних елок и организацию праздника для детей. Порядка 96% граждан России считают, что детские праздники и новогодние елки необходимо сохранить на фоне проведения специальной военной операции.

Чуть меньше (89%) выступили за установку елей на площадях и улицах, при этом 34% считают, что их стоит сделать скромнее. Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов и ярмарок. Меньше всего народной поддержки у новогодних салютов и фейерверков. Каждый второй опрошенный предложил отказаться от них.

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