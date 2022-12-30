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В МО РФ сообщили об испытании матричной инфракрасной головки самонаведения для ракет

09:00 30.12.2022
Подобные авиационные ракеты используют в условиях ближнего боя.
В МО РФ сообщили об испытании матричной инфракрасной головки самонаведения для ракет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В России создана первая матричная инфракрасная головка самонаведения для авиационных управляемых ракет. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Павел Попов. Последний успешный эксперимент с данным типом боеприпасов состоялся в октябре, пояснил замглавы оборонного ведомства.

«В октябре 2022 года в городе Ахтубинске главным управлением совместно с Главным командованием ВКС проведен военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения для оснащения авиационных управляемых ракет "воздух-воздух" малой дальности», - сообщил замминистра газете «Красная звезда».

По результатам эксперимента была доказана эффективность головки самонаведения и уже спланированы мероприятия по дальнейшей модернизации и созданию перспективных средств поражения, добавил Попов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ВПК и гособоронзаказа. По мнению главы государства, для этого необходимо ускорить подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром и энергетику. Путин также призвал не затягивать и не допускать формального подхода в вышеперечисленных вопросах.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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