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Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ВПК и гособоронзаказа.

«Необходимо ускорить подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику. Скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа», - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин призвал не допускать затягивания и формального подхода в вышеперечисленных вопросах. Он напомнил о договоренности по льготному лизингу воздушных судов и водного транспорта отечественного производства, однако, по словам президента, данный инструмент до сих пор не заработал.

Также президент обвинил Запад в беспрецедентной санкционной агрессии против России с целью смять отечественную экономику.