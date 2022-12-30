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Великобритания передала Украине партию противоминного оборудования

Ян Брацкий
08:29 30.12.2022
Данный пакет военной помощи стал последним в уходящем году, подчеркнули в оборонном ведомстве страны.
Великобритания передала Украине партию противоминного оборудования
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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Украина получила от Великобритании более тысячи металлодетектеров и сотню специальных наборов для разминирования. Об этом говорится в заявлении минобороны Соединенного Королевства.

«Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля...», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что официальный Лондон может нарастить объем военной помощи Киеву в следующем году. Данная перспектива радует не всех.

Так, член палаты общин Дэмиен Мур выразил обеспокоенность из-за возможной поставки Украине баллистического оружия дальнего радиуса действия. По его мнению, подобный шаг может привести к серьезной эскалации ситуации. Политик предложил рассмотреть альтернативные варианты.

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