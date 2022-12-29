На борту самолета в Домодедово у пассажира загорелся пауэрбанк

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Сегодня у одного из пассажиров самолета, готовившегося к вылету в Калининград из московского аэропорта Домодедово, загорелся пауэрбанк. Находившихся на борту людей эвакуировали. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

«Во время руления произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк. Благодаря кабинному экипажу огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Напомним, две недели назад у экстренно севшего в Новосибирске самолета Ан-12 отказал двигатель. После приземления произошло возгорание.

На борту самолета находилось 10 членов экипажа. Пассажиров не было. В результате происшествия никто не пострадал.