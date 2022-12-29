В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На борту самолета в Домодедово у пассажира загорелся пауэрбанк

Сергей Лебедев
20:15 29.12.2022
Находившихся на борту людей эвакуировали.
© Видео: incidentkld, VK.com © Фото: George Robinson, imagebroker.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сегодня у одного из пассажиров самолета, готовившегося к вылету в Калининград из московского аэропорта Домодедово, загорелся пауэрбанк. Находившихся на борту людей эвакуировали. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

«Во время руления произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк. Благодаря кабинному экипажу огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Напомним, две недели назад у экстренно севшего в Новосибирске самолета Ан-12 отказал двигатель. После приземления произошло возгорание.

На борту самолета находилось 10 членов экипажа. Пассажиров не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.