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Военнослужащие ВВО исполнили мечты детей в Приамурье

07:35 30.12.2022
Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны и каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Амурской области в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в преддверии Нового года состоялись мероприятия благотворительной акции «Елка желаний». Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также командование объединения.

«Уважаемые военнослужащие и члены их семей. Поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, желаю в этом году крепкого здоровья вам и вашим близким. Участникам спецоперации успешного выполнения всех задач и скорейшего возвращения домой», - сказал исполняющий обязанности командующего объединением Максим Потехин.

В Белогорском гарнизонном Доме офицеров на новогодней елке были развешены конверты с пожеланиями детей военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине. В частности, мальчик Макар пожелал прокатиться на настоящем танке. Его мечта стала реальностью. На полигоне «Екатеринославский» юного танкиста встретили представители мотострелковой бригады, перед тем как прокатиться на танке Т-80, мальчику рассказали о тактико-технических характеристиках и правилах нахождения в боевой машине. После чего Макар занял место наводчика танка и в сопровождении командира прокатился по танкодрому полигона.

«Я пожелал на Новый год прокатиться на танке, ведь я никогда этого не делал и обожаю военную технику и жду своего папу», - признался сын военнослужащего ВС РФ Макар.

Также, в Белогорском военно-патриотическом парке «Патриот» брат и сестра - Артем и Анна смогли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой познакомиться с лошадьми, погладить их и расчесать, а также прокатится в санях, запряженных тройкой. После чего в гарнизонном доме офицеров дети увидели и стали участниками представления фокусника-иллюзиониста. Также, военнослужащие подарили детям  сладкие подарки.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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