Клубы густого дыма: кадры с места пожара на Микояновском комбинате в Москве

Сейчас на месте работают пожарные. Они разбирают обрушившиеся конструкции здания, чтобы установить причину возгарания.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пожар на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

В небе над местом происшествия по-прежнему видно клубы густого черного дыма. На данный момент пожарные разбирают обвалившиеся части конструкции. Это необходимо, чтобы обнаружить очаг возгорания.

Вспыхнувшей частью мясокомбината, как сообщается, оказалось складское помещение. Оттуда успели оперативно эвакуировать 12 человек. В ликвидации возгорания были задействованы более 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался на крыше здания. По предварительным данным происшествие обошлось без жертв и пострадавших.