В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клубы густого дыма: кадры с места пожара на Микояновском комбинате в Москве

Семен Лавров
Наталья Жадко
00:27 03.12.2022
Сейчас на месте работают пожарные. Они разбирают обрушившиеся конструкции здания, чтобы установить причину возгарания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пожар на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

В небе над местом происшествия по-прежнему видно клубы густого черного дыма. На данный момент пожарные разбирают обвалившиеся части конструкции. Это необходимо, чтобы обнаружить очаг возгорания.

Вспыхнувшей частью мясокомбината, как сообщается, оказалось складское помещение. Оттуда успели оперативно эвакуировать 12 человек. В ликвидации возгорания были задействованы более 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался на крыше здания. По предварительным данным происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:59 Спорт
Сборная Сербии проиграла Швейцарии и покинула ЧМ-2022
23:44 В стране и мире
В РПЦ отреагировали на перерегистрацию Киево-Печерской лавры
22:38 В стране и мире
Видео
Спасатели вывели из горящего в Москве здания мясокомбината 12 человек
19:58 В стране и мире
В Евросоюзе согласовали предложенный G7 потолок цен на нефть из России
19:01 В стране и мире
Видео
Среди траншей и блиндажей: видео с Собяниным на линии обороны в зоне СВО
Популярное
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.