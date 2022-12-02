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В Москве полыхает здание Микояновского мясокомбината

Ян Брацкий
21:46 02.12.2022
В настоящий момент огнем охвачена крыша здания.
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На улице Талалихина в Москве полыхает Микояновский мясокомбинат. Огнем охвачена кровля здания, сообщили в столичных оперативных службах.

«По улице Талалихина, дом 41, строение 16 начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания», - пишет ТАСС.

На опубликованных с места ЧП кадрах виден густой черный дым, который клубится над крышей. На место прибыли пожарные подразделения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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