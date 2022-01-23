Посол РФ в Венесуэле оценил политическое влияние Гуайдо

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Боливарианской республике Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о местонахождении венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.

«По имеющимся сведениям, Гуайдо здесь находится, в Венесуэле. Дело в том, что против него достаточно давно уже существует предписание с запретом покидать территорию Венесуэлы», - сообщил посол в Венесуэле в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мелик-Багдасаров добавил, что Гуайдо этот запрет «иногда каким-то образом нарушает, но сейчас меньше». В контексте политического веса Хуана Гуайдо в Венесуэле, российский посол отметил снижение его активности и какого-либо влияния.

«Но вообще территория Гуайдо давно уже сократилась до размера его микроблога в Твиттере», - рассказал он.

Дипломат отметил, что «вот там он есть, и то не часто». Ранее посол России рассказал о готовности Венесуэлы оказать России помощь при обострении отношений с Соединенными Штатами. Он сказал, что во время встречи с венесуэльскими властями, те «говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами».