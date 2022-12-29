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На передовой железнодорожной службы: как готовятся к Новому году военные на реконструкции БАМ

Семен Лавров
05:10 29.12.2022
Личный состав встретит новый 2023 год на объектах работ и после праздников продолжит выполнение поставленных задач.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные-железнодорожники Восточного, Центрального и Западного округов выполняют задачи по сооружению земляного полотна на девятнадцати участках Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В условиях сурового климата для личного состава построено шесть блочно-модульных городков, отвечающих всем современным требованиям. Они включают в себя полноценную инфраструктуру стационарных военных городков от бани и душевой до спортивного зала и столовой. 

К предстоящему празднику расположения военнослужащих украшены по-домашнему: установлены елки, готовится праздничный стол из блюд народов России. Также бойцам были вручены подарки от Минобороны. 

В 2022 году военнослужащие подготовили под укладку верхнего строения пути десять участков. А в 2023 им предстоит завершить задачи по сооружению земляного полотна на оставшихся 9 объектах. С помощью современной техники необходимо перевезти и уложить в земляное полотно порядка 2,5 миллиона кубических метров скального грунта.

Ранее заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал об опережении сроков создания новых разъездов Байкало-Амурской магистрали. Военные занятые на строительстве БАМ успешно выполняют поставленные задачи несмотря на сложный ландшафт, погодные условия и удаленность от крупных поселений.

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