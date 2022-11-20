В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом «очертил» Тайвань красной линией

Ян Брацкий
11:23 20.11.2022
Отношения между Китаем и США осложнились после визита официальной делегации из Вашингтона на Тайвань, в Пекине это сочли поддержкой островного сепаратизма.
Си Цзиньпин в разговоре с Байденом «очертил» Тайвань красной линией
© Фото: Ju Peng, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Тайваньский вопрос является главной красной линией для Пекина в отношениях с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении МИД Китая. Именно об этом председатель КНР Си Цзиньпин говорил главе Белого дома на встрече в ходе саммита G20, уточнили в ведомстве.

«Глава КНР четко указал, что Тайваньский вопрос - ядро основных интересов Китая, является политической основой и главной красной линией, которую никому нельзя пересекать», - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно о разработке в Соединенных Штатах инициативы, которая даст возможность оказывать Тайваню регулярную военную помощь. Соответствующий план позволит поставлять боеприпасы с американских складов на миллиард долларов и оружие на сумму до двух миллиардов долларов ежегодно.

Ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из США. Так, в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:34 В стране и мире
Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги
10:37 В стране и мире
ВС Турции уничтожили штабы террористов в ходе спецоперации на севере Ирака и Сирии
10:10 В стране и мире
Видео
В ЦЭНКИ рассказали, зачем перед каждым пуском «Протона-М» они посещают отшельницу в Туве
10:00 В стране и мире
На Сахалине демонтируют подъезд частично рухнувшего дома
08:28 В стране и мире
Число подписчиков Трампа в Twitter выросло до 2,3 млн сразу после снятия блокировки
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.