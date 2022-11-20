Си Цзиньпин в разговоре с Байденом «очертил» Тайвань красной линией

Отношения между Китаем и США осложнились после визита официальной делегации из Вашингтона на Тайвань, в Пекине это сочли поддержкой островного сепаратизма.

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Тайваньский вопрос является главной красной линией для Пекина в отношениях с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении МИД Китая. Именно об этом председатель КНР Си Цзиньпин говорил главе Белого дома на встрече в ходе саммита G20, уточнили в ведомстве.

«Глава КНР четко указал, что Тайваньский вопрос - ядро основных интересов Китая, является политической основой и главной красной линией, которую никому нельзя пересекать», - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно о разработке в Соединенных Штатах инициативы, которая даст возможность оказывать Тайваню регулярную военную помощь. Соответствующий план позволит поставлять боеприпасы с американских складов на миллиард долларов и оружие на сумму до двух миллиардов долларов ежегодно.

Ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из США. Так, в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.